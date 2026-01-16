¿Busca uniformes escolares? Aquí le decimos dónde encontrar calidad y buenos precios

En este regreso a clases, Almacenes El Rey acompaña a las familias costarricenses con una oferta completa de uniformes escolares que combinan calidad, variedad y comodidad.

La icónica marca Royal School de El Rey, sinónimo de calidad y precio superaccesible, ofrece desde abrigos y zapatos resistentes hasta accesorios prácticos como fajas escolares, chalecos y tenis.

Todas las opciones están pensadas para el uso diario de los estudiantes, cuidando su bienestar y ofreciendo buen precio sin sacrificar calidad.



El Rey cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y una tienda en línea, lo que facilita que padres y encargados encuentren todo en un solo lugar, de forma rápida y conveniente. Esta cobertura nacional, sumada a la asesoría disponible y a la variedad de productos, convierte a El Rey en el Rey del Regreso a Clases, un aliado clave para iniciar el curso lectivo con tranquilidad y confianza.