Bruxismo: el enemigo oculto que desgasta su sonrisa y afecta su descanso

El bruxismo es la acción de apretar o rechinar los dientes, generalmente de manera involuntaria, ya sea durante la noche o incluso durante el día. Este hábito, muchas veces asociado al estrés o la tensión, puede generar molestias como dolor en la articulación mandibular, cansancio facial o dificultad para abrir y cerrar la boca.

Las personas que padecen bruxismo suelen notar desgastes dentales o pequeñas fisuras en las muelas. De no tratarse a tiempo, esta condición puede provocar fracturas dentales y daños en los nervios, afectando la salud bucal y la calidad de vida, según el odontólogo Luis Olet.

La buena noticia es que el bruxismo tiene solución. Los tratamientos más comunes incluyen férulas de descarga oclusal, masajes relajantes y técnicas de manejo del estrés. Sin embargo, el paso más importante es acudir al odontólogo para obtener un diagnóstico temprano y evitar complicaciones.

Si al despertar nota dolor mandibular o sensibilidad al morder, los expertos recomiendan no ignorar los síntomas y consultar cuanto antes con su odontólogo de confianza.