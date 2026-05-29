Boulevard de Hatillo 2 y 3 se transforma con nuevas aceras, iluminación y espacios públicos

La Municipalidad de San José avanza con la transformación integral del Boulevard de Hatillo 2 y 3, un proyecto que busca mejorar la movilidad, seguridad y los espacios públicos para los vecinos de la comunidad.

La intervención se desarrolla sobre la calle 16 y abarca más de 16 mil metros cuadrados.

Las obras incluyen la construcción de senderos peatonales paisajísticos, aceras accesibles y nuevos pasos peatonales seguros, además de bahías vehiculares y mejoras en la circulación vial. El proyecto responde a problemas detectados en la zona, como el deterioro de aceras, falta de iluminación, drenajes obstruidos e inseguridad peatonal.



Como parte de la renovación, también se modernizará el sistema de iluminación, se instalará nuevo mobiliario urbano y se recuperarán zonas verdes para actividades recreativas y comunitarias. Además, la Municipalidad remodelará cerca de 3,2 kilómetros de aceras entre el boulevard y la calle Costa Rica, incorporando nueva señalización vial y paisajismo para fortalecer la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores.