Bomberos piden conciencia tras rescate viral de gato atrapado en árbol de 12 metros

Las imágenes de los bomberos rescatando a un gato que estaba en peligro luego de escalar y quedar atrapado en un árbol de 12 metros de altura, cerca del Hospital Nacional de Niños, se viralizaron (ver video adjunto).

El operativo, que duró cerca de 25 minutos, mantuvo la calle cerrada y requirió el uso de una plataforma para poder llegar hasta el pequeño felino. Durante ese tiempo, la unidad y su personal tampoco estuvieron disponibles para atender otras emergencias, algo que el Cuerpo de Bomberos recuerda a la población para tomar conciencia sobre este tipo de llamados.

“Velar porque no cometan las travesuras que ellos hacen, aunque sea su naturaleza, porque, por ejemplo, un gato es natural que suba a un árbol, que suba a un techo, que busque algún espacio confinado donde meterse. Si esa mascota, como por ejemplo hablando de gatos, no recibe la atención y cuidado adecuado, va a comprometer a las entidades de emergencia como el Cuerpo de Bomberos: nosotros tenemos un compromiso con la vida también de los animales, porque sabemos la importancia que tienen”, aseguró Luis Chaves, jefe de batallón.



Solo en lo que va de este 2026, la benemérita institución ha atendido más de 3 mil incidentes similares en todo el país.

“Es importante que las personas sepan que el personal y los recursos que se van a abocar para ayudar a una persona que no cuidó adecuadamente una mascota, es el mismo personal y recursos que se necesitan para sacar a una persona prensada de un vehículo, para rescatar a una persona electrocutada, para poder salvar a una familia de entre las llamas. Entonces entra ese factor que para nosotros es muy complicado, porque el Cuerpo de Bomberos nunca ha querido cerrarle la puerta ni darle la espalda a esta situación.

“Pero cuando hablamos de más de 3 mil incidentes, quiere decir que no hay una conciencia real en la población y sigue el Cuerpo de Bomberos destinando personal y recursos que son valiosos para el rescate, en actividades que se pudieron haber evitado fácilmente”, explicó Chaves.

La principal recomendación es fomentar la educación y el cuidado de nuestras mascotas en el hogar, para evitar que se escapen o se expongan a peligros como este y, sobre todo, no se arriesgue usted: si ve a un animal en una situación de riesgo, llame a los expertos.

Al final, este “michi” tuvo un final feliz gracias a la rápida y cuidadosa labor de los bomberos, que una vez más demostraron que su misión es proteger toda vida, sin importar el tamaño ni la especie.