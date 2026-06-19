Böena, la bebé manatí rescatada en Tortuguero, se recupera en su propia piscina

Böena, una bebé manatí rescatada en enero en Tortuguero cuando tenía aproximadamente dos meses de edad, continúa su proceso de recuperación en el Centro de Rescate Wildlife Rescue Center, antiguo Zoo Ave, en La Garita de Alajuela.

Para favorecer su desarrollo, se habilitó una piscina especial que recrea las condiciones de un lago, con agua en circulación, algas y la presencia de peces y tortugas (ver video adjunto).

Sus cuidadores indican que se encuentra estable, aunque su condición puede cambiar en cualquier momento.

Si su evolución es positiva, podría ser liberada en aproximadamente año y medio.