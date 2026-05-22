BN gana el reconocimiento "Banco del Año 2026" otorgado por ALIDE a nivel latinoamericano

El Banco Nacional (BN) de Costa Rica fue reconocido como "Banco del Año 2026" por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), uno de los principales referentes del sector financiero en América Latina y el Caribe. El galardón reconoce el liderazgo de la entidad en tres pilares fundamentales: inclusión financiera, sostenibilidad e innovación, áreas en las que el banco ha generado un impacto directo en más de 2,6 millones de personas en el país.

En ese mismo reconocimiento, ALIDE destacó el compromiso de la institución con la construcción de una economía más sostenible. Por medio de iniciativas como Pura Verde, el BN financia proyectos de energía renovable, turismo responsable y transporte eléctrico, al tiempo que respalda a más de 145 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a distintos sectores productivos del país.





El BN administra más de ₡9,2 billones en sectores estratégicos y acompaña a las pymes sostenibles mediante financiamiento, capacitación y asesoría técnica especializada.



