Berenjenas al horno: una receta fácil, sabrosa y con mucho queso

Las berenjenas al horno son una excelente alternativa para quienes buscan comer más verduras Esta receta combina el sabor intenso del ajo y el perejil, la suavidad de la berenjena, la frescura del tomate y el toque cremoso del queso gratinado.

Ingredientes:



¼ taza de aceite de oliva

20 g de perejil fresco, finamente picado

3 dientes de ajo, finamente picados

2 berenjenas grandes, cortadas en rodajas de 1 cm

1 taza de salsa marinara o salsa de tomate de su preferencia

2 tomates frescos, en rebanadas

1 cdta de orégano seco molido

140 g de queso Rico Dos Pinos (u otro queso para gratinar)

Sal y pimienta al gusto



Preparación paso a paso:



Preparar el aderezo: En un bowl pequeño, mezcla el aceite de oliva con el ajo picado, el perejil, sal y pimienta al gusto.



Condimentar las berenjenas: Unta las rodajas de berenjena con la mezcla de aceite por ambos lados.



Hornear las berenjenas: Coloca las rodajas en una bandeja con papel encerado o engrasada, y llévalas al horno precalentado a 180°C (350°F) durante 15-20 minutos, hasta que estén suaves y ligeramente doradas.



Armar la receta: Retira las berenjenas del horno. Sobre cada rodaja, coloca una cucharada de salsa marinara, una rebanada de tomate, un poco de orégano y una porción de queso Rico Dos Pinos. Si deseas, añade una capa extra de salsa encima.



Gratinar: Lleva nuevamente al horno por 10-15 minutos más, o hasta que el queso esté derretido y dorado.

Las berenjenas al horno son una excelente manera de incorporar vegetales de forma deliciosa en tu dieta.