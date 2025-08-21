Berenjenas al horno: una receta fácil, sabrosa y con mucho queso
Una opción vegetariana que combina ingredientes frescos, salsa marinara y un gratinado irresistible.
Las berenjenas al horno son una excelente alternativa para quienes buscan comer más verduras Esta receta combina el sabor intenso del ajo y el perejil, la suavidad de la berenjena, la frescura del tomate y el toque cremoso del queso gratinado.
Ingredientes:
¼ taza de aceite de oliva
20 g de perejil fresco, finamente picado
3 dientes de ajo, finamente picados
2 berenjenas grandes, cortadas en rodajas de 1 cm
1 taza de salsa marinara o salsa de tomate de su preferencia
2 tomates frescos, en rebanadas
1 cdta de orégano seco molido
140 g de queso Rico Dos Pinos (u otro queso para gratinar)
Sal y pimienta al gusto
Preparación paso a paso:
Preparar el aderezo: En un bowl pequeño, mezcla el aceite de oliva con el ajo picado, el perejil, sal y pimienta al gusto.
Condimentar las berenjenas: Unta las rodajas de berenjena con la mezcla de aceite por ambos lados.
Hornear las berenjenas: Coloca las rodajas en una bandeja con papel encerado o engrasada, y llévalas al horno precalentado a 180°C (350°F) durante 15-20 minutos, hasta que estén suaves y ligeramente doradas.
Armar la receta: Retira las berenjenas del horno. Sobre cada rodaja, coloca una cucharada de salsa marinara, una rebanada de tomate, un poco de orégano y una porción de queso Rico Dos Pinos. Si deseas, añade una capa extra de salsa encima.
Gratinar: Lleva nuevamente al horno por 10-15 minutos más, o hasta que el queso esté derretido y dorado.
Las berenjenas al horno son una excelente manera de incorporar vegetales de forma deliciosa en tu dieta.