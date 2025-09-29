Banda Municipal de Zarcero deslumbra en Hawái y sigue gira “Pura Vida”

Este domingo, la Banda Municipal de Zarcero tomó un merecido descanso luego de su destacada participación en el Aloha Festivals Floral Parade, uno de los eventos culturales más importantes del Pacífico, celebrado anualmente en Honolulu, Hawái. Su presentación no solo recibió ovaciones del público presente, sino que también capturó la atención de los medios por su calidad musical, sincronía escénica y, especialmente, por su espectacular vestuario.

Uno de los elementos más comentados durante el desfile fue el uniforme de gala de la banda, inspirado en la Isla del Coco, ícono natural costarricense y Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. El diseño fusiona tonos azules, verdes y anaranjados, evocando el océano, la selva tropical y los atardeceres del parque nacional insular. Además, incorpora detalles gráficos que representan la biodiversidad única del sitio, como tiburones martillo, aves marinas y flora endémica.



La agrupación zarcereña no se detiene. Tras su éxito en Hawái, ya se prepara para su próxima gran presentación el 12 de octubre en el Desfile de la Hispanidad, en la icónica Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York. Allí, volverán a lucir el uniforme de la Isla del Coco como parte de su mensaje de identidad nacional y conciencia ambiental.



Como cierre de su gira internacional 2025, la banda costarricense participará el 14 de diciembre en el Desfile de las Estrellas, en la Ciudad de Panamá, uno de los eventos navideños más importantes de la región, transmitido a millones de espectadores en todo el continente.