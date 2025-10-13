Banda Municipal de Zarcero desfiló en la Quinta Avenida

La Banda Municipal de Zarcero se presentó este domingo en la icónica Quinta Avenida de Nueva York, donde puso el ritmo y el sabor costarricense al tradicional Desfile de la Hispanidad.



Durante el recorrido, los músicos lucieron un repertorio lleno de canciones ticas que despertaron la emoción de cientos de costarricenses presentes, quienes corearon a viva voz el “¡Oe oe oe, ticos ticos!” al cierre del desfile, orgullosos de sus raíces.



Esta presentación marcó el cierre oficial de la Gira Pura Vida de la agrupación, que tuvo como objetivo llevar un pedacito de Costa Rica a los ticos que residen en Estados Unidos y no tienen la posibilidad de visitar su país con frecuencia.



Como detalle especial, antes del desfile, los integrantes de la banda compartieron momentos con otros compatriotas, fortaleciendo aún más el sentido de comunidad y pertenencia.



La Banda Municipal de Zarcero ya se prepara para su próxima cita internacional: el Desfile Ciudad de las Estrellas, que se celebrará el próximo 14 de diciembre en Panamá.