Banda de Zarcero ya está en Nueva York para brillar en el Desfile de la Hispanidad

La Banda de Zarcero ya se encuentra en Nueva York para su presentación en el Desfile de la Hispanidad, en la Quinta Avenida.

La delegación se mostró emocionada al arribar a la Gran Manzana, ya que todos sus miembros aseguran que es un sueño hecho realidad. Y no es para menos, porque es el lugar donde cualquier artista desea presentarse (ver video adjunto).



Es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, con 8.478.000 habitantes, la ciudad que nunca duerme, la de los rascacielos: 421 estructuras de gran altura ofrecen una vista espectacular.



Antes de verse completamente modernizada, la ciudad era habitada por nativos como los Lenape Lenni, cuyo nombre significa “la gente de verdad”.



En 1624 se llamaba Nueva Ámsterdam debido al dominio neerlandés. En 1664, tras la conquista inglesa, pasó a llamarse Nueva York en honor al duque de York, hermano del rey Carlos II.



En 1785 se convirtió en la primera capital de los Estados Unidos tras la guerra de independencia.



En 1898 se consolida como ciudad moderna con sus cinco distritos: Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx y Staten Island.



Durante esos años y los venideros, la inmigración creció aceleradamente, principalmente desde naciones como Irlanda e Italia, y los recién llegados eran recibidos por la Estatua de la Libertad, que mide 46 metros de altura. Solo en 2024, la ciudad recibió 64 millones de turistas.



La gastronomía en Nueva York ofrece de todo, con miles de opciones para degustar.



Entre sus lugares más representativos están el Puente de Brooklyn, el Empire State, Times Square, la Gran Terminal, el Rockefeller Center, y por supuesto, la clásica foto en Dumbo.



Los amantes del arte quedan fascinados con Broadway: entre 2023 y 2024 se estrenaron 39 espectáculos en sus 41 teatros.



El sistema de metro de la ciudad es enorme: cuenta con 423 estaciones y lo utilizan más de 5.225.000 personas todos los días, siendo indispensable para el desarrollo urbano.



Aunque puede ser caótica, también ofrece espacios para relajarse, como el Central Park, el pulmón de la ciudad, con 341 hectáreas de naturaleza.



La Banda Municipal de Zarcero se presentará este viernes a las 6 p. m. en el Madison Square Park y este sábado en el Desfile de la Hispanidad, representando con orgullo a Costa Rica.

