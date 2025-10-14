Banda de Zarcero regresa a Costa Rica, pero se alista para su próxima gira internacional

La Banda Municipal de Zarcero puso fin a su gira internacional “Pura Vida” con una vibrante presentación en el Desfile de la Hispanidad en la Quinta Avenida en Nueva York, Estados Unidos, donde cientos de costarricenses se acercaron para disfrutar y apoyar a la agrupación en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Para Josué Fernández, integrante de la banda, la experiencia fue inolvidable (ver video adjunto).

“Los ticos que se acercaron estaban muy animados, fue cumplir un sueño tocar en la Quinta Avenida”, expresó con emoción.



La delegación comenzó su regreso a Costa Rica este lunes, cuando partió el primer grupo, mientras que el segundo se espera que viaje este martes. Una vez en suelo costarricense, la banda iniciará su preparación para su próxima presentación internacional, programada para el 14 de diciembre en Panamá.

