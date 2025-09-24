Banda de Zarcero inicia su gira internacional ‘Pura vida’

Espectaculares presentaciones de la Banda de Zarcero provocaron la admiración mundial y, por eso, ahora muchos desean disfrutar de este gran talento.

Los músicos ticos inician su gira internacional: se presentarán en Hawái este 27 de septiembre, en el Aloha Floral Festival, y el 12 de octubre en el Desfile de la Hispanidad en la Quinta Avenida de Manhattan en Nueva York (ver video adjunto).



Un enorme esfuerzo, sumado al gran apoyo de sus padres de familia y patrocinadores, hacen posible el poder cumplir este sueño.



Esta será la gira Pura vida, en la cual, además, estrenarán uniforme y su nueva línea de instrumentos.



Zarcero siempre se ha caracterizado por sus hermosos paisajes y su gente sencilla y sonriente. Y hoy, gracias a la música, el cantón se ve beneficiado gracias a su gran proyección. El arte salva vidas, por eso, confían en seguir formando mejores seres humanos para tener un mejor lugar donde vivir.



También se presentarán en el Desfile de las Estrellas en la Ciudad de Panamá, el próximo 14 de diciembre.



Siga los pasos de la Banda de Zarcero durante la gira Pura vida, por Telenoticias.