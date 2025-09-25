Banda costarricense hará historia en el desfile floral más importante de Hawái

El Aloha Festivals Floral Parade es el más importante del año y, por primera vez en 77 ediciones, contará con una banda internacional: la de Zarcero.

El desfile se realizará en Wikiki, ubicada en la capital hawaiana, Honolulu, con un recorrido de cuatro kilómetros y un público que supera el millón de personas (ver video adjunto).

Para esta histórica presentación, los talentosos músicos costarricenses interpretarán: flautas, clarinetes, trompetas, trombones, saxofón alto, tenor y barítono; eufonios, tubas, xilófonos, glockenspiel, además de redoblante de marcha, tenores y bombos. También tambora, güiro, bongoes y campanas.



Lo harán estrenando un fantástico uniforme inspirado en la Isla del Coco, y bailando, algo que ha provocado mucha admiración a nivel internacional.



Hawái disfrutará de ritmos como salsa, merengue, tambito, bolero y cumbia.



El desfile será este 27 de septiembre y usted podrá seguir todos los detalles por su Teletica.