Nacional
Bailarín tico Julián Meléndez brillará en Nueva York
El costarricense de 11 años fue invitado a un evento internacional tras ganar en México. Compartirá escenario con jóvenes de varios países.
Julián Meléndez Cabañas tiene 11 años y el 18 de abril estará en Nueva York haciendo lo que más le gusta.
Haber ganado su categoría en octubre pasado en un prestigioso evento en México hizo que lo invitaran a Estados Unidos. Hará una coreografía junto a representantes de Hungría, Estados Unidos, Canadá y Japón.
El evento lleva como nombre Las estrellas del hoy y del mañana.
Este estudiante de quinto año de la Escuela Laboratorio Emma Gamboa empezó en el ballet desde los cuatro años.
Julián está abriendo camino en esa disciplina; para eso, diariamente, llega a ensayar hasta cinco horas al día.