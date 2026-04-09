Bailarín tico Julián Meléndez brillará en Nueva York

Julián Meléndez Cabañas tiene 11 años y el 18 de abril estará en Nueva York haciendo lo que más le gusta.

Haber ganado su categoría en octubre pasado en un prestigioso evento en México hizo que lo invitaran a Estados Unidos. Hará una coreografía junto a representantes de Hungría, Estados Unidos, Canadá y Japón.

El evento lleva como nombre Las estrellas del hoy y del mañana.

Este estudiante de quinto año de la Escuela Laboratorio Emma Gamboa empezó en el ballet desde los cuatro años.

Julián está abriendo camino en esa disciplina; para eso, diariamente, llega a ensayar hasta cinco horas al día.

