BAC premia a quienes depositan su salario en el banco: esto es lo que pueden aprovechar

Quienes reciben su salario a través de BAC tienen acceso a una serie de beneficios diseñados para maximizar el uso de sus ingresos. La entidad financiera pone a disposición diversas herramientas digitales que permiten a sus clientes optimizar sus pagos, llevar un mejor control de sus gastos y organizar sus finanzas personales de manera más eficiente.



Como parte de esta propuesta, la campaña “Yo sí sé” agrupa múltiples ventajas orientadas a facilitar la vida financiera de los usuarios. Desde promociones exclusivas hasta facilidades en la gestión diaria del dinero, BAC busca brindar soluciones prácticas que respondan a las necesidades actuales de sus clientes, impulsando una cultura de mayor planificación y aprovechamiento de los recursos.



Quienes deseen conocer más sobre estos beneficios, así como las promociones y comercios afiliados, pueden acceder a la plataforma Mipromo de BAC.

