BAC llega a ExpoConstrucción 2026 con créditos para vivienda y aprobación inmediata

El BAC participa en la ExpoConstrucción 2026, que se realiza del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, con su campaña “Es aquí donde empieza”, mediante la cual ofrecerá condiciones especiales para quienes visiten la feria o gestionen su financiamiento de forma virtual.

Entre los principales beneficios destacan tasa fija hasta por ocho años en créditos de vivienda en colones, aprobación inmediata durante el evento y la posibilidad de pagar la primera cuota hasta el cuarto mes, sin generación de intereses durante los primeros tres meses del financiamiento para casa, lote o construcción.



La entidad ofrecerá la modalidad de “cero gastos” en proyectos precalificados, lo que exonera del pago de comisión, gastos legales y avalúo.



Durante la feria, las personas interesadas podrán consultar sobre el programa bono-crédito de vivienda, dirigido a núcleos familiares con ingresos iguales o menores a ₡1.950.000 y que cumplan con los requisitos establecidos por ley, para viviendas de hasta ₡76 millones.