BAC impulsa 'leasing' y financiamiento flexible en Expomóvil 2026

Además del financiamiento tradicional, BAC ofrecerá en la Expomóvil 2026 la opción de leasing (arrendamiento) como alternativa para adquirir vehículo. Esta modalidad permite a personas y empresas acceder a beneficios adicionales, incluyendo un seguro con bonificaciones durante todo el plazo, ampliando así las posibilidades para quienes buscan flexibilidad financiera.

La oferta del banco también contempla condiciones competitivas como aprobación inmediata, plazo de hasta 100 meses y tasas fijas en colones y dólares. Se suman tasas preferenciales para renovación de financiamiento, clientes de planillas BAC y adquisición de vehículos sostenibles, así como la facilidad de pago mediante Tasa Cero para la reserva del automóvil.

Para optar por un crédito vehicular, los interesados deben cumplir con requisitos como una prima mínima del 20%, ser mayores de 21 años y contar con ingresos mínimos definidos. Quienes no puedan asistir al Centro de Eventos Pedregal podrán iniciar el proceso de forma completamente digital a través del sitio web del banco.