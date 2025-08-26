¿Aún usa cuentas bancarias tradicionales para su empresa?

BAC ofrece una propuesta de valor enfocada en la administración eficiente de los saldos a la vista.

Las cuentas empresariales de BAC se ajustan a cada tipo de negocio y pueden abrirse de forma ágil en colones, dólares o euros.

Entre sus ventajas se destacan el interés compuesto diario, la posibilidad de realizar trámites en línea con altos estándares de seguridad y la integración con herramientas tecnológicas como Apis, Host to Host y Swift.



Los clientes tienen acceso a una amplia gama de productos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversión, y cuentas bancarias empresariales 100% digitales.