¿Aún usa cuentas bancarias tradicionales para su empresa?

Descubra una alternativa con más rendimiento, seguridad avanzada e integración tecnológica real. Aquí le contamos cómo funciona.

Por Teletica.com Redacción |25 de agosto de 2025, 19:45 PM

BAC ofrece una propuesta de valor enfocada en la administración eficiente de los saldos a la vista. 

Las cuentas empresariales de BAC se ajustan a cada tipo de negocio y pueden abrirse de forma ágil en colones, dólares o euros.

Entre sus ventajas se destacan el interés compuesto diario, la posibilidad de realizar trámites en línea con altos estándares de seguridad y la integración con herramientas tecnológicas como Apis, Host to Host y Swift.

Los clientes tienen acceso a una amplia gama de productos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversión, y cuentas bancarias empresariales 100% digitales.

