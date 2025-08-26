Nacional
¿Aún usa cuentas bancarias tradicionales para su empresa?
Descubra una alternativa con más rendimiento, seguridad avanzada e integración tecnológica real. Aquí le contamos cómo funciona.
BAC ofrece una propuesta de valor enfocada en la administración eficiente de los saldos a la vista.
Las cuentas empresariales de BAC se ajustan a cada tipo de negocio y pueden abrirse de forma ágil en colones, dólares o euros.
Entre sus ventajas se destacan el interés compuesto diario, la posibilidad de realizar trámites en línea con altos estándares de seguridad y la integración con herramientas tecnológicas como Apis, Host to Host y Swift.
Los clientes tienen acceso a una amplia gama de productos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversión, y cuentas bancarias empresariales 100% digitales.