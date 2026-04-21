Audi acelera en Expomóvil 2026 con SUVs renovados, deportivos extremos y su apuesta eléctrica



Corporación Motortec S.A., representante exclusivo de la marca Audi en Costa Rica, anunció su participación en la Expomóvil 2026 con una robusta exhibición de modelos que reflejan la evolución de la firma en diseño, desempeño y experiencia de conducción.

Entre las principales novedades destacan la nueva gama Q3 y Q3 Sportback, así como la nueva generación del Q5 y Q5 Sportback.

La oferta de la marca alemana también incluirá una zona exclusiva Audi Sport, donde los asistentes podrán conocer de cerca vehículos de alto rendimiento como el S3, RS3, SQ7 y RSQ8.

Esta visión se proyecta hacia el futuro con iniciativas globales como su incursión en la Fórmula 1, fortaleciendo su posicionamiento en innovación y alto desempeño.



En materia de electrificación, Audi pondrá en vitrina modelos como el Q6 E-tron y el A6 Sportback E-tron, considerados referentes dentro de la movilidad eléctrica premium gracias a su plataforma PPE, avanzados sistemas digitales y autonomías de hasta 756 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Durante la feria, la marca ofrecerá condiciones especiales de financiamiento, incluyendo tasas preferenciales con BAC y opciones de crédito con 0 prima, invitando al público a visitar su stand y conocer de primera mano su portafolio completo.