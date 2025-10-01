¡Atención, conductores! Nuevo taller de enderezado y pintura abre sus puertas en Liberia

Veinsa Motors abrió oficialmente en Liberia su primer taller de enderezado y pintura multimarcas, en alianza con Qualitas, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios postventa en Guanacaste.

El centro, ubicado 100 metros al Oeste de la bomba JSM, cuenta con más de 1.200 metros cuadrados de infraestructura moderna y equipada con tecnología de última generación.



El taller operará de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5:30 p. m., y tiene capacidad para atender alrededor de 60 vehículos al mes, garantizando un servicio ágil sin sacrificar calidad.



La empresa, con amplia trayectoria en Costa Rica, asegura que este taller es el inicio de una nueva etapa para acercar servicios especializados al mercado automotriz de la región.