Ashwagandha y otros suplementos naturales para combatir el estrés y la ansiedad

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones difíciles o de presión, como el trabajo o los estudios. Sin embargo, cuando se prolonga, puede afectar distintos sistemas del organismo, incluyendo el metabolismo, el sistema inmunológico y la salud muscular.

Por su parte, la ansiedad se manifiesta como una emoción caracterizada por preocupaciones excesivas, muchas veces sin una causa específica. Sus síntomas incluyen nerviosismo, palpitaciones aceleradas y sudoración. Cuando se vuelve constante, puede provocar tensión muscular, fatiga e incluso problemas cardiovasculares.



Ante este panorama, cada vez más personas recurren a los suplementos como una alternativa menos invasiva y con menos efectos secundarios, especialmente cuando se combinan con hábitos saludables. Entre los más conocidos destacan:

• Magnesio: mineral presente en vegetales y otros alimentos, aunque en pequeñas cantidades. Es fundamental para relajar los músculos, mejorar la calidad del sueño, favorecer el sistema nervioso y apoyar el manejo del insomnio.

• Ashwagandha: conocida como el “ginseng de la India”, ayuda a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés), mejora la concentración, la memoria y también fortalece la salud muscular.

• Complejo B: contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico, además de brindar energía. Se recomienda consumirlo en horas de la mañana.

• Triptófano (Trypto Essen): esencial para la producción de serotonina, la llamada “hormona de la felicidad”. Favorece el ánimo y la energía, y puede utilizarse tanto de día como de noche.

• Omega 3: de origen animal, presente en pescados como el salmón y las sardinas. Se aconseja consumirlo después del almuerzo por sus beneficios en la salud cardiovascular y cerebral.



Es fundamental asegurarse de que los suplementos sean productos certificados y libres de contaminantes, además de respetar siempre las dosis recomendadas. Antes de iniciar cualquier consumo, lo ideal es consultar a un médico, quien podrá orientar sobre la opción más adecuada según las necesidades individuales.