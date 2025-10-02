Artritis psoriásica no es lo mismo que artrosis: despeje aquí los mitos más comunes

La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las articulaciones y que forma parte de la psoriasis, un padecimiento autoinmune. Aquí repasamos algunos de los principales mitos y verdades (ver video adjunto).

Mito o verdad: ¿La artritis psoriásica es lo mismo que la artrosis?



️Mito. La artrosis es una enfermedad degenerativa, conocida como “desgaste articular”. Aunque la artritis psoriásica puede favorecer la aparición de artrosis en casos no tratados, no son lo mismo. Asimismo, una persona puede tener artrosis sin sufrir artritis de fondo.



Mito o verdad: ¿El clima frío empeora la artritis psoriásica?



Verdad. Las bajas temperaturas no aumentan la agresividad de la enfermedad, pero sí intensifican el dolor y los síntomas articulares.



Mito o verdad: ¿La artritis psoriásica se puede contagiar de una persona a otra?



️Mito. La artritis psoriásica no es infecciosa. Se trata de una enfermedad autoinmune, no causada por virus ni bacterias, por lo que no existe riesgo de transmisión, ni siquiera durante brotes cutáneos.



Mito o verdad: ¿Si no hay dolor significa que la enfermedad está curada?



️Mito. Actualmente, no existe una cura. El tratamiento busca la remisión, es decir, que la enfermedad permanezca inactiva y sin dolor. Sin embargo, esto no implica que no pueda haber recaídas en el futuro.



Mito o verdad: ¿El estrés emocional puede desencadenar brotes de artritis psoriásica?



Verdad. El estrés es un factor común que agrava los síntomas y puede provocar la reaparición de la enfermedad.



Mito o verdad: ¿La exposición al sol ayuda a mejorar la artritis psoriásica?



️Mito. Lo recomendado es mantener niveles adecuados de vitamina D, lo cual puede lograrse con exposición solar diaria moderada. No obstante, el sol no influye directamente en la evolución de la artritis psoriásica.



Mito o verdad: ¿El consumo de alcohol o tabaco empeora la evolución de la artritis psoriásica?



Verdad. El tabaco está asociado a un empeoramiento de los síntomas. El alcohol, por su parte, puede interferir con los medicamentos, reduciendo su efectividad o aumentando riesgos de toxicidad.



La artritis psoriásica no debe confundirse con la artrosis ni considerarse una enfermedad contagiosa. Aunque no tiene cura, sí puede mantenerse bajo control con tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida.