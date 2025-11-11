Ariel Matías toca la campana de la victoria tras vencer el cáncer infantil

Ariel Matías Muñoz Zapata se convirtió en el paciente número 62 que este año tocó la campana que podríamos llamar de la victoria. Se encuentra en la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil.

Este vecino de Betania de Cutris, en San Carlos, superó una dura etapa al lado de las personas que siempre lo han apoyado.

“Él estuvo como 12 días en coma, después se puso muy flaco, no comía y eso a uno lo desespera y se pone triste, pero sigue uno en la lucha”, aseguró Daley Sequeira abuela de Ariel.

Como señal de su logro, Ariel Matías estampó su mano con un color dorado, donde también muchos otros lo han hecho tras terminar sus tratamientos.

“A las 3:30 am salíamos para agarrar bus a Arenal y de ahí para San José” asegura Ariel.

"Una alegría inmensa y uno se aguanta hasta las ganas de llorar", aseguró su abuelita.

La Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil trabaja en coordinación con el Hospital Nacional de Niños, se espera que este año 67 pacientes hayan tocado la campana, como lo hizo Ariel Matías.

