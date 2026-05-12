Las infecciones urinarias y vaginales son más comunes de lo que muchas personas creen. Síntomas como ardor al orinar, dolor, incomodidad o infecciones recurrentes pueden afectar la calidad de vida y, según especialistas, la prevención juega un papel fundamental.

Dentro de las alternativas naturales, el extracto de arándano rojo americano de Millenium Natural Systems se posiciona como una herramienta preventiva para la salud genitourinaria. A diferencia del arándano azul dulce, el arándano rojo contiene compuestos llamados proantocianidinas tipo A, que ayudan a evitar que bacterias como la Escherichia coli se adhieran a las paredes de la vejiga, reduciendo así el riesgo de infecciones urinarias.



Este extracto puede consumirse tanto en presentación líquida como en cápsulas, facilitando su uso diario. La recomendación preventiva es ingerir una o dos cucharadas diluidas en agua al día.



Además, los probióticos de Millenium Natural Systems contienen cepas como Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus, ampliamente estudiadas por sus beneficios para la salud vaginal. Su consumo ayuda a fortalecer la microbiota intestinal y también a mantener el equilibrio de microorganismos en la zona vaginal.



La nutricionista Natalia Muñoz recomienda consumir los probióticos en ayunas, aproximadamente 30 minutos antes del desayuno. En personas que nunca han utilizado probióticos, se aconseja iniciar el consumo por la noche, antes de dormir,﻿ para evitar molestias digestivas leves mientras el cuerpo se adapta.



La alimentación también tiene un impacto directo en la prevención de infecciones. Dietas altas en azúcares, harinas refinadas y productos ultraprocesados favorecen el crecimiento excesivo de microorganismos como la Escherichia coli y la cándida. En contraste, una alimentación rica en frutas, vegetales, fibra e hidratación adecuada contribuye a mantener el equilibrio del organismo.



Otro de los productos destacados de Millenium Natural Systems es el potasio, un mineral que ayuda a regular el balance hídrico del cuerpo y a combatir la retención de líquidos, especialmente en personas con dietas altas en sodio y alimentos procesados.



La combinación de suplementación, buena hidratación y hábitos alimenticios saludables puede convertirse en una estrategia efectiva para prevenir infecciones urinarias y vaginales recurrentes y mejorar la salud integral.