Aprenda a preparar una chorreada dulce con queso
La chef Tere nos comparte una receta casera y fácil de preparar, siga estos simples pasos y disfrute de una deliciosa chorreada.
Les invitamos a descubrir una receta tradicional costarricense con un giro irresistible: la Chorreada dulce con queso, perfecta para quienes disfrutan de lo dulce con un toque salado y cremoso. Esta preparación realza la suavidad del maíz dulce con el inconfundible sabor del queso mozzarella Dos Pinos, logrando un balance delicioso entre texturas y sabores.
Con ingredientes accesibles y fáciles de encontrar, la chef Tere nos guía paso a paso para lograr unas chorreadas doradas, suaves por dentro y con un toque de mantequilla Dos Pinos que las hace aún más tentadoras.
Ingredientes:
• 2 1/3 tazas de maíz dulce en lata
• ¼ taza de leche evaporada Dos Pinos
• ¼ taza de fécula de maíz
• 1 taza de queso mozzarella Dos Pinos
• 4 cucharadas de azúcar cruda
• ½ barra de mantequilla Dos Pinos derretida
• Natilla Dos Pinos para acompañar
Preparación paso a paso:
1. En la licuadora, colocar el maíz dulce, azúcar cruda, queso mozzarella Dos Pinos, la leche evaporada Dos Pinos y la fécula de maíz. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
2. En una sartén a temperatura media, derretir la mantequilla Dos Pinos.
3. Verter una porción de la mezcla en forma circular y tapar. Cocinar hasta que empiecen a aparecer burbujas en la superficie.
4. Cuando la chorreada esté dorada, retirar del sartén y servir caliente.
5. Acompañar con natilla Dos Pinos para potenciar aún más su sabor.
La chorreada dulce con queso es una receta sencilla y perfecta para compartir en familia. El maíz dulce y el queso mozzarella Dos Pinos se fusionan en una experiencia única de sabor y textura que, al servirse con una generosa cucharada de natilla, convierte cada bocado en un auténtico placer.