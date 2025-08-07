Aprenda a preparar una chorreada dulce con queso

Les invitamos a descubrir una receta tradicional costarricense con un giro irresistible: la Chorreada dulce con queso, perfecta para quienes disfrutan de lo dulce con un toque salado y cremoso. Esta preparación realza la suavidad del maíz dulce con el inconfundible sabor del queso mozzarella Dos Pinos, logrando un balance delicioso entre texturas y sabores.

Con ingredientes accesibles y fáciles de encontrar, la chef Tere nos guía paso a paso para lograr unas chorreadas doradas, suaves por dentro y con un toque de mantequilla Dos Pinos que las hace aún más tentadoras.

Ingredientes:

• 2 1/3 tazas de maíz dulce en lata

• ¼ taza de leche evaporada Dos Pinos

• ¼ taza de fécula de maíz

• 1 taza de queso mozzarella Dos Pinos

• 4 cucharadas de azúcar cruda

• ½ barra de mantequilla Dos Pinos derretida

• Natilla Dos Pinos para acompañar

Preparación paso a paso:

1. En la licuadora, colocar el maíz dulce, azúcar cruda, queso mozzarella Dos Pinos, la leche evaporada Dos Pinos y la fécula de maíz. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

2. En una sartén a temperatura media, derretir la mantequilla Dos Pinos.

3. Verter una porción de la mezcla en forma circular y tapar. Cocinar hasta que empiecen a aparecer burbujas en la superficie.

4. Cuando la chorreada esté dorada, retirar del sartén y servir caliente.

5. Acompañar con natilla Dos Pinos para potenciar aún más su sabor.

La chorreada dulce con queso es una receta sencilla y perfecta para compartir en familia. El maíz dulce y el queso mozzarella Dos Pinos se fusionan en una experiencia única de sabor y textura que, al servirse con una generosa cucharada de natilla, convierte cada bocado en un auténtico placer.