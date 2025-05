Aprenda a maquillar ojos con párpado caído como un profesional

En Costa Rican Makeup School comprendemos que cada rostro es único, y por ello se ha diseñado un curso especializado en maquillaje para párpado caído.

Esta característica, en palabras sencillas, se presenta cuando el párpado superior comienza a descender más de lo habitual, haciendo que el ojo luzca cansado.



Usted puede ofrecer una solución aprendiendo técnicas específicas de maquillaje.



Lo mejor de este curso es que no se requiere experiencia previa. Se enseña desde cero, proporcionando las bases necesarias para que usted pueda aplicar técnicas avanzadas que resalten la mirada de sus clientes, disimulando y corrigiendo los párpados caídos de forma natural y profesional.



Además, esta capacitación constituye una herramienta de trabajo rentable para quienes aman el mundo del maquillaje.



¿Qué incluye este curso?



Técnicas correctivas para párpados caídos.



Aplicación de sombras.



Delineado y uso de productos específicos.



Técnicas para abrir la mirada y lograr un efecto lifting.



Diseño según la forma de cada ojo, uso de herramientas y productos para un acabado perfecto, y prácticas con modelos reales.



El maquillaje no solo es una forma de embellecer, sino también una herramienta para resaltar lo mejor de cada persona y brindarle la confianza que merece.



No importa si no tiene experiencia: en Costa Rican Makeup School se le formará desde cero.



Este curso profesional tiene una duración de 4 meses. Puede reservar su espacio escribiendo por WhatsApp al 7199-1253 o al 7113-9699.



Si usted es amante del mundo de la belleza, este es el momento perfecto para iniciar su camino en el maquillaje profesional.