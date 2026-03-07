Apple anunció su nueva computadora MacBook Neo

En una semana con varios anuncios, Apple presentó su primera computadora portátil de bajo costo llamada MacBook Neo.

Su precio inicial es d﻿e 600 dólares en Estados Unidos y usa el procesador A18 Pro del iPhone. Su pantalla es Retina Líquida de 13 pulgadas, con 8 gigas de RAM y opciones de 256 gb y 512 gigas de almacenamiento. Cuenta con dos puertos USB tipo C, entrada de audífonos, WiFi 6e y Bluetooth 6. Su batería dura hasta 16 horas.

Apple también introdujo su nuevo teléfono de bajo costo llamado iPhone 17e con un precio que inicia en 600 dólares. Este dispositivo tiene pantalla de 6.1 pulgadas super retina XDR, usa el chip A19 y cuenta con carga inalámbrica MagSafe.

El iPhone 17e tiene una cámara de 48 megapixeles con zoom de 2X y se venderá en tres colores.

Apple también presentó la MacBook Pro con chip M5 Pro y Max, MacBook Air con procesador M5 y la iPad Air con chip M4.

El anuncio del Robot Phone y del nuevo plegable Magic V6 le deparó a HONOR 70 premios durante el Congreso Mundial del Móvil.

El desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para sus dispositivos también influyó en esta cantidad de reconocimientos.

Junto al Robot Phone, HONOR mostró un robot humanoide y nuevas computadoras y tabletas. El plegable Magic V6 incorpora una pantalla antireflejo, un pliegue menos visible y mucha mayor resistencia.