Antes de elegir presidente en 2026, revise esto: los planes de gobierno ya están disponibles
El TSE habilitó un sitio con los documentos de los 20 candidatos presidenciales, un recurso esencial para entender sus prioridades, rutas de trabajo y promesas de campaña.
¿Qué es un plan de gobierno?
Los planes de gobierno son documentos en los que cada candidato o partido político expone sus propuestas, prioridades y la ruta de trabajo que pretende ejecutar en caso de llegar a la presidencia. En otras palabras, más allá de la figura política o la bandera partidaria, lo que se vota son las acciones concretas contenidas en este plan.
Conocer estas propuestas es una de las responsabilidades más importantes del electorado, especialmente en un proceso donde la comparación de ideas y enfoques permite ejercer un voto informado.
¿Dónde consultar los planes de gobierno?
“Están disponibles desde la semana anterior en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y también en la plataforma Votante Informado”, explica Gerardo Abarca, director del Registro Electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó un espacio digital donde se pueden revisar los 20 planes de gobierno de los aspirantes presidenciales. Los documentos están organizados en orden alfabético según el nombre de cada partido político.
El acceso es sencillo: el enlace a la página es tse.go.cr/2026/planes gobierno.html o, más fácil aún, puede buscar en su navegador planes de gobierno TSE e ingresar al primer resultado.
Sobre la plataforma alternativa, Abarca añadió: “Votante Informado justamente es un esfuerzo en esa dirección a partir del cual, a través de una aplicación, pues toda la información atinente vinculada al proceso electoral está total y absolutamente disponible para cada uno de los ciudadanos costarricenses y de los electores que van a poder participar en el proceso electoral”.
Como dato relevante, desde 2021 existe una ley que obliga a los aspirantes presidenciales a presentar un plan de gobierno como requisito para formalizar su candidatura. Esta normativa busca asegurar mayor transparencia y claridad sobre las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país.