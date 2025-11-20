Antes de elegir presidente en 2026, revise esto: los planes de gobierno ya están disponibles

¿Qué es un plan de gobierno?

Los planes de gobierno son documentos en los que cada candidato o partido político expone sus propuestas, prioridades y la ruta de trabajo que pretende ejecutar en caso de llegar a la presidencia. En otras palabras, más allá de la figura política o la bandera partidaria, lo que se vota son las acciones concretas contenidas en este plan.

Conocer estas propuestas es una de las responsabilidades más importantes del electorado, especialmente en un proceso donde la comparación de ideas y enfoques permite ejercer un voto informado.

¿Dónde consultar los planes de gobierno?