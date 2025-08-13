Nacional
Alimentación cruzada: la clave para mejorar la salud de su mascota
Controla el peso y mejora la dieta de su perro o gato con esta tendencia moderna.
Muchas veces, sin notarlo, se cae en la rutina de alimentar a las mascotas siempre de la misma forma.
Aunque ese alimento cumpla con lo básico, no siempre ofrece todo lo que un perro o gato necesita para mantenerse en óptimas condiciones, por eso el cross feeding o alimentación cruzada surge como una alternativa moderna y más completa.
Estas son algunas recomendaciones para realizar la transición a esta forma de alimentar a las mascotas.
Según expertos, cerca del 60% de las mascotas sufren sobrepeso, un problema que afecta su calidad de vida y salud a largo plazo.
Implementar el cross feeding no solo ayuda a controlar el peso, sino que también mejora la hidratación y garantiza una alimentación más equilibrada y completa.