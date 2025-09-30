Agencia Datsun cumple 65 años marcando la ruta de la movilidad en Costa Rica
La empresa celebró a lo grande un aniversario más de permitirle a miles de conductores soñar al frente de un volante.
Agencia Datsun, representante oficial de Nissan en Costa Rica desde 1959, celebró su 65 aniversario.
Durante más de seis décadas, esta empresa ha acompañado a miles de costarricenses, consolidándose como sinónimo de confianza y respaldo en el mercado automotriz nacional.
"Quién no recuerda algún 120Y que estuvo en su familia o un Datsun 1200", narró Ana Lucrecia Vargas, su directora de mercadeo.
La compañía conmemora este hito en un momento de grandes logros.
Agencia Datsun es uno de nuestros mejores representantes a nivel mundial", aseveró Juan Manuel Hoyos, presidente y director de Nissan Importers Business Unit.
Parte de su éxito también radica en la estrategia de SUV. A esto se suma la preferencia de los costarricenses por vehículos como la Nissan Frontier y la Nissan X-Trail, dos de los más vendidos en el país.
