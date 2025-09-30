EN VIVO
Agencia Datsun cumple 65 años marcando la ruta de la movilidad en Costa Rica

La empresa celebró a lo grande un aniversario más de permitirle a miles de conductores soñar al frente de un volante.

Por Teletica.com Redacción 29 de septiembre de 2025, 19:45 PM

Agencia Datsun, representante oficial de Nissan en Costa Rica desde 1959, celebró su 65 aniversario. 

 Durante más de seis décadas, esta empresa ha acompañado a miles de costarricenses, consolidándose como sinónimo de confianza y respaldo en el mercado automotriz nacional.

"Quién no recuerda algún 120Y que estuvo en su familia o un Datsun 1200", narró Ana Lucrecia Vargas, su directora de mercadeo.

La compañía conmemora este hito en un momento de grandes logros.

Agencia Datsun es uno de nuestros mejores representantes a nivel mundial", aseveró Juan Manuel Hoyos, presidente y director de Nissan Importers Business Unit.

Parte de su éxito también radica en la estrategia de SUV. A esto se suma la preferencia de los costarricenses por vehículos como la Nissan Frontier y la Nissan X-Trail, dos de los más vendidos en el país.

Más información en nissancr.com o en sus redes sociales nissancr.

