Aftas en la boca: ¿qué las causa y cómo aliviar el dolor?

Las aftas o úlceras bucales son lesiones frecuentes que, aunque suelen ser pequeñas, pueden causar un intenso dolor al comer, hablar o sonreír.

Según la periodoncista Marisol Palma, estas aparecen por traumatismos como mordeduras accidentales o lesiones durante el cepillado, pero también pueden estar relacionadas con infecciones virales, estrés o deficiencias de nutrientes como hierro y vitamina B12.

La especialista explicó que el dolor se produce porque la lesión deja expuesta una capa del tejido con numerosas terminaciones nerviosas, lo que provoca una alta sensibilidad al contacto con la saliva, los alimentos o las bacterias.

Además, recomendó evitar remedios caseros como aplicar sal, alcohol, limón o bicarbonato, ya que lejos de acelerar la recuperación, dañan las células que participan en la cicatrización y prolongan la inflamación.

En su lugar, recomendó utilizar Odent, un gel y spray formulado con ácido hialurónico de alto peso molecular que crea una barrera protectora sobre la afta, alivia el dolor desde la aplicación y mantiene la zona hidratada para favorecer una recuperación más rápida.



Odent está disponible en dos presentaciones: gel, ideal para lesiones de fácil acceso, y spray, recomendado para aftas ubicadas en zonas posteriores de la boca. El producto puede ser utilizado por niños, embarazadas, adultos mayores y cualquier persona con lesiones en la mucosa oral.

La especialista recordó que, si una llaga no cicatriza después de dos semanas, es importante consultar al odontólogo para descartar otras patologías.

Aunque las aftas suelen desaparecer en pocos días, tratarlas de forma adecuada puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o un proceso más doloroso y prolongado.

Mantener una buena higiene bucal, evitar remedios caseros que irriten la lesión y utilizar productos como Odent, formulado con ácido hialurónico, contribuye a aliviar las molestias y favorecer la cicatrización.

Si la lesión persiste por más de dos semanas o presenta cambios inusuales, lo recomendable es acudir al odontólogo para recibir una valoración profesional.

