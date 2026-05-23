Adultos mayores de Tibás estrenarán nuevo Parque Terapéutico en León XIII

Doña Marielos y doña Beatriz son dos de las vecinas de Tibás que esperan con ansias la apertura del Parque Terapéutico que actualmente se construye en el barrio de Garabito, en León XIII. Este espacio, pensado especialmente para la población de la tercera edad, será el segundo proyecto de este tipo en el cantón y se suma a un esfuerzo municipal por mejorar la calidad de vida de sus residentes mayores.

El parque contará con cajas de siembra en las que los usuarios podrán desarrollar sus habilidades agrícolas. Sin embargo, el objetivo va más allá del cultivo: se busca que los adultos mayores tengan un espacio para compartir mientras siembran y cuidan las plantas, fomentando así la convivencia y el bienestar emocional.

El diseño del lugar contempla la accesibilidad como un criterio fundamental, de modo que cualquier persona adulta mayor pueda ingresar y aprovechar sus instalaciones sin restricciones.

Según datos de la Municipalidad de Tibás, el cantón alberga actualmente a cerca de 12.000 adultos mayores, una cifra que evidencia la importancia de contar con espacios públicos adaptados a sus necesidades y que contribuyan a su bienestar físico y social.