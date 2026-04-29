Adiós a los trámites presenciales: BAC digitaliza la gestión de planillas para las empresas

En el marco de la campaña “Yo sí sé”, BAC impulsa a las empresas a optimizar la gestión del pago de planilla mediante soluciones digitales que priorizan la eficiencia operativa y el bienestar de los colaboradores.

Entre los servicios destacan las soluciones de Tesorería Corporativa Digital, que permiten automatizar pagos locales e internacionales, integrarse con sistemas empresariales mediante APIs y Host to Host, y acceder a información en tiempo real. A esto se suma un modelo de atención personalizada 24/7, así como la digitalización de cuentas de planilla, que pueden abrirse de forma 100% en línea desde la aplicación Banca Móvil, eliminando trámites presenciales y facilitando la gestión para Recursos Humanos.



BAC complementa su oferta con iniciativas enfocadas en el desarrollo del talento y la educación financiera, como el Club Gestores de Talento y el programa Planillero Inversionista.

