Adiós a los trámites presenciales: BAC digitaliza la gestión de planillas para las empresas
En el marco de la campaña “Yo sí sé”, la entidad promueve soluciones de Tesorería Corporativa Digital que automatizan pagos, integran sistemas y permiten gestionar planillas en línea.
En el marco de la campaña “Yo sí sé”, BAC impulsa a las empresas a optimizar la gestión del pago de planilla mediante soluciones digitales que priorizan la eficiencia operativa y el bienestar de los colaboradores.
Entre los servicios destacan las soluciones de Tesorería Corporativa Digital, que permiten automatizar pagos locales e internacionales, integrarse con sistemas empresariales mediante APIs y Host to Host, y acceder a información en tiempo real. A esto se suma un modelo de atención personalizada 24/7, así como la digitalización de cuentas de planilla, que pueden abrirse de forma 100% en línea desde la aplicación Banca Móvil, eliminando trámites presenciales y facilitando la gestión para Recursos Humanos.
BAC complementa su oferta con iniciativas enfocadas en el desarrollo del talento y la educación financiera, como el Club Gestores de Talento y el programa Planillero Inversionista.