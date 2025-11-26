Acosta conquista México: así se prepara la banda que hará brillar la identidad tica

Este será el sabor y el color costarricense que la Banda Municipal de Acosta llevará a México a finales de este mes. La agrupación ha preparado un espectáculo que mezcla identidad nacional, ritmos latinoamericanos y un conjunto especial de temas mexicanos. “Llevamos un repertorio costarricense, latinoamericano, también tenemos un mix de canciones de México con Costa Rica, que esperamos que sea muy gustado porque nos da la identidad. Costa Rica y los países centroamericanos tenemos mucha influencia mexicana musical desde hace mucho tiempo, muchos años atrás y por eso nos marca hoy en día como también nuestra herencia musical”, explicó José Manuel Mora, director de la banda.

La agrupación se presentará el 29 de noviembre en el Desfile Bolo Fest, en el Paseo Reforma de Ciudad de México, y el 1 de diciembre mostrará su talento en una actividad de la Embajada costarricense para conmemorar la abolición del ejército. Allí buscan compartir más que música: un espíritu de comunidad.

“La alegría de poder hacer música y de poder compartir como una familia. Acosta somos todos, Acosta ahorita va a representar a Costa Rica y queremos que toda la gente en México y en Latinoamérica disfrute lo que nosotros estamos preparando para ellos”, comentó Julio César López, subdirector Banda Municipal Acosta.

La delegación estará integrada por 220 jóvenes que ensayan más de ocho horas por semana para perfeccionar cada pieza y cada movimiento. Muchos de ellos viajarán por primera vez fuera del país, un hito que suma emoción al viaje y que refuerza el lema que los ha acompañado durante su preparación:

Acosta es de todos

.