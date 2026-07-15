Acción Ambiental CR impulsa voluntariados para limpiar comunidades

Acción Ambiental CR es una organización no gubernamental que trabaja para el beneficio de las diferentes comunidades desde hace año y medio. Van a varios sectores del país con voluntarios y sin hacer ningún cobro y ayudan a la limpieza de parques, ríos, playas y también reforestan.

“Poder servir a las comunidades va a ser nuestra razón de ser, entonces cuando alguna persona o algún grupo organizado nos contacta que quieren que trabajemos en la comunidad, que hagamos algún tipo de voluntariado, lo que tratamos es de generar primero un contacto con esos grupos organizados, asociaciones de desarrollo, municipalidades. "Hacemos una inspección en el lugar para ver cuál es la problemática que están enfrentando y ver de qué manera les podemos apoyar, ya sea organizando una actividad de voluntariado, llevando un grupo de personas que puedan hacer una limpieza, incluso hacemos también lo que son reforestaciones, siembras en parques, plantas que también ayudan a polinizar los parques infantiles", explicó Marco Vargas de Acción Ambiental CR.

Muchas de las actividades son coordinadas con las municipalidades para la recolección de los residuos.

“Hemos trabajado en conjunto toda la parte del tema del medio ambiente, con el tema de la limpieza de diferentes zonas, recuperación de zonas que se utilizaban para botaderos de basura. Se han embellecido, se han recuperado, se han reforestado por decirlo de alguna manera”, comentó Kevin Mora, de la Asociación San Francisco, Goicoechea.

Si usted quiere ser uno de los nuevos voluntarios o necesita ayuda de esta organización, puede buscarlos en las diferentes redes sociales como Acción Ambiental CR.

