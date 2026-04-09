4 de cada 10 mujeres en Costa Rica no reconocen señales de una salud vaginal adecuada

En Costa Rica, hablar de salud íntima femenina sigue siendo, en muchos casos, un tema rodeado de silencios. Sin embargo, los datos son claros: más del 40% de las mujeres no reconoce las señales de un equilibrio vaginal saludable, según el Ministerio de Salud y la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Detrás de esa cifra hay algo más que desconocimiento. Hay dudas, mitos y, en muchos casos, incomodidad para abordar un aspecto esencial del bienestar. Porque, aunque se habla con frecuencia de la comunicación en la pareja, hay un elemento igual de importante que suele quedar fuera de la conversación: la salud íntima.









Sentirse cómoda, fresca y segura con el propio cuerpo no es un lujo, es una base para el bienestar. Pero hábitos inadecuados o el uso de productos incorrectos pueden generar irritaciones, ardor o molestias que terminan afectando la calidad de vida.