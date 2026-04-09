4 de cada 10 mujeres en Costa Rica no reconocen señales de una salud vaginal adecuada
Especialistas advierten que hábitos inadecuados de higiene íntima pueden provocar irritaciones y aumentar el riesgo de infecciones.
En Costa Rica, hablar de salud íntima femenina sigue siendo, en muchos casos, un tema rodeado de silencios. Sin embargo, los datos son claros: más del 40% de las mujeres no reconoce las señales de un equilibrio vaginal saludable, según el Ministerio de Salud y la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Detrás de esa cifra hay algo más que desconocimiento. Hay dudas, mitos y, en muchos casos, incomodidad para abordar un aspecto esencial del bienestar. Porque, aunque se habla con frecuencia de la comunicación en la pareja, hay un elemento igual de importante que suele quedar fuera de la conversación: la salud íntima.
Sentirse cómoda, fresca y segura con el propio cuerpo no es un lujo, es una base para el bienestar. Pero hábitos inadecuados o el uso de productos incorrectos pueden generar irritaciones, ardor o molestias que terminan afectando la calidad de vida.
Ese cambio en los hábitos también ha transformado las necesidades de cuidado. Según el especialista, el uso de jabones íntimos, cremas hidratantes y productos específicos para la higiene externa no solo es viable, sino necesario en muchos casos.
"Muchas veces se necesita un aseo adecuado en la zona externa, sobre todo porque las pacientes han cambiado; actualmente, 9 de cada 10 mujeres se depilan, lo que modifica la protección natural de la piel”, señaló Vargas.
Las molestias, de hecho, son más comunes de lo que se cree. Ardor, irritación o incomodidad después de las relaciones sexuales pueden estar relacionados con prácticas de higiene inadecuadas. Por eso, los expertos recomiendan cuidar tanto el antes como el después del contacto íntimo.
“Es fundamental tener las manos limpias antes de tocar los genitales. También es importante orinar después de las relaciones sexuales y utilizar productos adecuados en la parte externa para ayudar a mantener el pH y el efecto emoliente de la piel”, agregó.
El doctor también explicó que existen distintos tipos de flora vaginal, y que factores como la fricción o la eyaculación pueden alterar el pH de la vagina, lo cual en algunos casos requiere apoyo adicional para restablecer el equilibrio.
En cuanto al uso de toallitas húmedas, indicó que son una opción práctica, especialmente cuando no es posible bañarse. Estas deben utilizarse únicamente en la parte externa para evitar infecciones, ayudar a la cicatrización y mantener la hidratación. Algunos productos, incluso, contienen ingredientes como aceite de árbol de té, que contribuyen a crear una barrera contra bacterias.
Asimismo, recomendó su uso en situaciones cotidianas como después del gimnasio o en casos de pequeñas pérdidas de orina, ya que ayudan a eliminar residuos y prevenir irritaciones. Eso sí, enfatizó que nunca deben utilizarse en la parte interna.
Sobre los jabones íntimos, detalló que existen opciones de uso general y medicadas. Los de uso diario pueden aplicarse hasta dos veces al día, siempre en la zona externa, evitando alterar la flora vaginal.
Finalmente, el especialista hizo un llamado a perder el miedo y a crear conciencia sobre la importancia de la higiene íntima. “No se trata solo de limpieza, sino de prevención. Muchas molestias que las mujeres asocian con infecciones pueden resolverse mejorando los hábitos de cuidado íntimo”, concluyó.
Mantener una buena higiene y protección íntima es clave para vivir cada etapa de la vida con confianza y seguridad. Hoy en día, existen aliados que facilitan este cuidado diario y contribuyen al bienestar integral de la mujer.