Club Sport Herediano
Vea el gol con el que Marcel Hernández silencia el Morera
Al finalizar los primeros 45 minutos, el Herediano tiene la ventaja.
¿Quién más si no es el de siempre? Sí... El atacante cubano Marcel Hernández nunca falta a la cita con el gol y este domingo es una muestra de eso.
Esta anotación del Team a los 39 minutos de juego, le permitió a los rojiamarillos marcharse al descanso con el triunfo momentáneo 0-1 ante la Liga en el estadio Morera Soto.
⏰ 39’ Gol de Marcel Hernández de penal y Herediano está ganando ante Alajuelense. pic.twitter.com/G196Q52vjE— FUTV (@FUTVCR) August 10, 2025
Tras el gol, el portero manudo Washington Ortega le llegó a recriminar el festejo a Marcel. Eso sí, la situación no fue para más.
El partido ha estado luchado, reñido y sin un claro dominador, pero al final, los visitantes salieron victoriosos tras el primer tiempo.