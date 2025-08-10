Vea el gol con el que Marcel Hernández silencia el Morera

¿Quién más si no es el de siempre? Sí... El atacante cubano Marcel Hernández nunca falta a la cita con el gol y este domingo es una muestra de eso.

Esta anotación del Team a los 39 minutos de juego, le permitió a los rojiamarillos marcharse al descanso con el triunfo momentáneo 0-1 ante la Liga en el estadio Morera Soto.

⏰ 39’ Gol de Marcel Hernández de penal y Herediano está ganando ante Alajuelense. pic.twitter.com/G196Q52vjE — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2025

Tras el gol, el portero manudo Washington Ortega le llegó a recriminar el festejo a Marcel. Eso sí, la situación no fue para más.

El partido ha estado luchado, reñido y sin un claro dominador, pero al final, los visitantes salieron victoriosos tras el primer tiempo.