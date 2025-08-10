EN VIVO

Club Sport Herediano

Vea el gol con el que Marcel Hernández silencia el Morera

Al finalizar los primeros 45 minutos, el Herediano tiene la ventaja.

Foto: Prensa Herediano
Foto: Prensa Herediano
Por Daniel Jiménez |10 de agosto de 2025, 17:57 PM

¿Quién más si no es el de siempre? Sí... El atacante cubano Marcel Hernández nunca falta a la cita con el gol y este domingo es una muestra de eso.

Esta anotación del Team a los 39 minutos de juego, le permitió a los rojiamarillos marcharse al descanso con el triunfo momentáneo 0-1 ante la Liga en el estadio Morera Soto.

Tras el gol, el portero manudo Washington Ortega le llegó a recriminar el festejo a Marcel. Eso sí, la situación no fue para más.

El partido ha estado luchado, reñido y sin un claro dominador, pero al final, los visitantes salieron victoriosos tras el primer tiempo.

