Todos salieron: Alajuelense recibió medalla de subcampeón

El presidente y técnico, Jafet Soto, habló de todo luego de lograr el bicampeonato.

Estas fueron sus declaraciones en Teletica Deportes Radio.

"Me siento en paz, sin deudas con el Herediano. Este es el club que todo me dio. Este club me dio las armas para hacer lo que he hecho en este deporte. Solo Dios sabe por qué nos da tanto, estamos muy felices".

"Con el apoyo de Fuerza Herediano hemos hecho un gran grupo y siempre estamos todos en todos los detalles. A veces cuesta meterse con dos gigantes en aficiones, sabemos cuál es nuestro nivel en el fútbol de Costa Rica y que nuestra afición siga creciendo".



"Como Odir (Jacques) no hay. Él está en el olimpo, el equipo se merece esto. La institución se merece esto, es nuestra esencia y mística. Hoy me gustaría dedicarle esto a gente cerca de nosotros, pero a un grupo muy cerca de nosotros como es Grupo Pachuca, siempre nos ha ayudado, ahora nos vamos a ir a capacitar. Ahora la están pasando mal y siempre hemos estado en contacto. Recibí la felicitación de Armando Martínez, presidente de Pachuca".