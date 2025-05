Getsel Montes, el héroe inesperado del bicampeonato rojiamarillo

El hondureño, Getsel Montes, se convirtió en el héroe inesperado del bicampeonato del Herediano.

Cuando parecía que todo se marcharía a los tiempos extras, el catracho se envalentonó y se fue al ataque para esperar una segunda bola que ya había ganado Marcel Hernández para marcar con un puntazo el 1-0 y abrir así el cerrojo de una final cerradísima.

Montes, entre la sorpresa y la alegría, simplemente acató a salir corriendo con sus brazos abiertos, sin saber que su anotación significaba acabar con 46 años sin ganar un bicampeonato para el Team.

Su festejo fue directo al banquillo y ahí se abrazó con Yendrick Ruiz, leyenda rojiamarilla que ya había anunciado su retiro desde antes.

​Este fue el primer tanto para el hondureño desde su llegada al Herediano y vaya forma de hacerlo que, con el festejo incluido, según datos de Christian Sandoval.

“Mi primer gol en el torneo, había metido un gol en Concacaf y bueno ahora me tocaba acá. Les dije a mis compañeros que si no anotaba el domingo anotaba el miércoles y gracias a Dios se me dio”, indicó el catracho.