¿Qué se hizo Miguel Segura, preparador de porteros de Herediano?

¿Qué sucedió con Miguel Segura, preparador de porteros del Herediano?

Segura no estuvo anoche en el primer juego de la final entre los morados y los heredianos en el Ricardo Saprissa (0-1), pese a que el club había informado que los malos entendidos quedaron solucionados.

El puesto de preparador de porteros estuvo en blanco ayer en la alineación del Team.

Por lo anterior, Teletica.com le consultó anoche al propio Segura sobre el tema, pero se limitó a responder que estaba en su casa de habitación.

Lea también Club Sport Herediano Incidentes en la Cueva: heredianos denuncian agresiones en partido de este jueves Keysher Fuller lo denunció en redes sociales. Además, fotógrafo Luis Eduarte recibió golpe en la cabeza.

​La polémica se desató en el juego de vuelta de la semifinal ante Saprissa, pues el técnico Jeaustin Campos se inclinó por Esteban Alvarado como el estelar para ese duelo y no por Bryan Segura, quien había sido el meta regular.

A raíz de eso, el Team comunicó que todo estaba en orden y se habían solucionado los inconvenientes.

"El Club Sport Herediano informa a todos los medios de comunicación y afición que, después de una reunión entre la Gerencia Deportiva y el entrenador de porteros Miguel Segura Calvo, se solucionaron los malos entendidos del pasado domingo 5 de diciembre previo al juego semifinal vuelta ante el Deportivo Saprissa", comunicó el equipo el martes anterior.



Lea también Club Sport Herediano Las críticas de los saprissistas al juego de Herediano Iñaki Alonso y Ariel Rodríguez tiraron algunos dardos al estilo de juego florense

​Además, el pasado martes, este medio le consultó a Campos sobre la situación, pero también enfatizó que no pasaba nada extraño.

"Es mía la responsabilidad, es mía la decisión. No entiendo por qué a nivel de medios se hizo más de lo que pudo haber parecido. Ese día no jugaron otros", respondió Campos.

Específicamente de Segura, el estratega externó que "yo no estaba en el camerino, de verdad, con toda la honestidad, no me di cuenta si pasó o no pasó algo".