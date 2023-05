Orlando Moreira revela cuál es el siguiente pedido de Licencias

"Cuando se habló de pasar 31 de marzo no se nos ocurrió una fecha mágica, si Costa Rica clasificaba al Mundial, eso ayudaría a todos los clubes a salir de estas situaciones, íbamos a tener que hacerlas sí o sí, pero muchos lo dicen como si nos lo hubieran informado en enero, que en marzo se tenía que estar listo, pero nos lo dijeron hace 10 meses", comentó Moreira.

Y agregó: "A todos los clubes se les pidió lo mismo, el tema de la gramilla viene para la siguiente fase de licencias, porque no podía la federación decir que se tenía que arreglar todo de un solo tiro, la siguiente fase es cancha e iluminación, va a llegar el ciclo que los estadios que no tengan iluminación y cancha sintética aprobada por FIFA no van a poder jugar fútbol, llámese como se llame".