Ministra de Salud le responde a Jafet Soto: “Tenga dignidad, deje de echarle la culpa a otros”

La ministra de Salud, Mary Munive, no se quedó callada y le contestó de forma fuerte al técnico y presidente del Herediano, Jafet Soto.

El estratega rojiamarillo puso en duda la inspección que realizaron autoridades de Salud al estadio Carlos Alvarado solo un día antes de disputarse la semifinal de vuelta ante Saprissa, partido en el que perdieron 4-0 en la ida.

Además, cuestionó que Munive se haya declarado abiertamente seguidora del Saprissa.

“Qué casualidad que llegan después de que la ministra dice que es saprissista”, indicó el técnico con molestia.

​Ante estas palabras, la jerarca de Salud fue tajante durante la conferencia semanal del Consejo de Gobierno.

“Desafortunadamente, todos conocerán que Jafet Soto quiso ser, en algún momento, comunicador y que esa comunicación, tal vez, lo ha llevado por caminos tortuosos. Pero aquí a echarles la culpa a terceros de que ellos no están generando los resultados que pretenden, pues ¡por Dios, que tenga dignidad! Son los campeones nacionales, enfréntese como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros de lo que hoy tiene disputar”, mencionó la ministra.

Munive también salió al paso de los que critican y quieren achacar que la decisión de clausurar el estadio Lito Pérez de Puntarenas, la semana anterior, fue “campaña política”.

​“Me lo quieren achacar, pero creo que hay miedo o algo parecido. Si no es Kendall (Waston), es Wanchope, o son el cielo o las estrellas… Hay que buscar una justificación para todo. Pero, desafortunadamente, no, más bien fue algo impopular, estamos haciendo lo mejor para la población y más bien queremos posicionar la seguridad del aficionado. Esto se está haciendo en todos estadios y no queremos que se repita algo tan atroz como lo que sucedió en el Lito Pérez”, sentenció.

El Ministerio de Salud dio a conocer este miércoles que, aparte del reducto rojiamarillo ubicado en Santa Bárbara, también visitó el Ricardo Saprissa y ambos continúan en función sin ningún problema.

​Además, indicaron que a partir de este jueves ampliarán las visitas al resto de estadios de la Primera División.