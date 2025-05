Estas son las razones por las que el Ministerio de Salud decidió cerrar el Lito Pérez

El Ministerio de Salud decidió cerrar el estadio Miguel Lito Pérez a 48 horas de disputarse la semifinal ante Alajuelense, basándose en daños en el reducto y falta de un informe estructural adecuado.

Según explicó la ministra de Salud, Mary Munive, dio a conocer cuáles son los aspectos que llevaron al cierre preventivo del recinto.

La principal observación es que la Municipalidad de Puntarenas, que actualmente es la que administra el estadio, incumplió una serie de advertencias e incluso construyó un palco para 1.000 personas sin “la fiscalización correspondiente”.

“Se identifican zonas con desgaste evidente, particularmente en los puntos de apoyo de las graderías, además de grietas, deformaciones en paredes debajo de las graderías y zonas exteriores, además el acero expuesto muestra avance de corrosión.

“Persistencia de elementos en estado avanzado, de deterioro con exposición, evidencia del uso del inmueble excediendo el aforo autorizado y construcción no autorizada sobre la gradería norte”, mencionó la ministra.

Por si fuera poco, Munive explicó que tras una revisión este jueves encontró con la construcción de un palco VIP en la zona norte que presenta muchas falencias y está encima de una estructura que podría colapsar en cualquier momento.

“La estructura metálica tipo palco en la zona norte presenta una construcción artesanal, con deficiencias constructivas notarias, corrosión en la estructura metálica y no tiene estabilidad”, añadió.

Al preguntársele por qué hasta hoy la declaración de la ministra fue contundente.

“Se lo dije a don Héctor (Trejos, presidente de PFC) esto no es para sabotearle un campeonato, por dicha todos ustedes saben que yo soy saprissista, no tengo nada que ver en esto y el domingo me dicen que no juegan con Saprissa, entonces aquí no hay sabotaje en medio, número uno. Y número dos, me dicen, pero es que siempre es cuando hay un campeonato, y yo, pero es que dígame cuántos campeonatos hay aquí… Entonces siempre nos encontramos en campeonato”.

“¿Qué quieren, que me ponga a repararles el estadio? Esto es a favor del pueblo puntarenense, esto es para que el gobierno local y el alcalde se pongan a trabajar y saquen lo pendiente”.



También explicó que esto lleva varios años de estudio.

“¿Cuántos años tiene esto? ¿Cuántos años tuvieron para poder solucionarlo? Yo no tengo la culpa de que ahorita coincida esta solicitud de reunión de don Héctor, toda la valoración que hicimos y este informe que tiene fecha de hoy, aquí se los puedo mostrar, con el campeonato, o sea yo no tengo la culpa. Pero nuevamente hubiera sido ahora, un mes, dos meses después, el pueblo porteño no merece tener una negligencia tan grande y marcada en una municipalidad, que de alguna forma es la que le está ocasionando esto”.

"Pero créanme que yo voy a pedir un porcentaje de ese salario de ese alcalde, porque no es justo que nosotros tengamos que estar haciendo labores de seguimiento de cosas que son netamente competencia municipal", puntualizó.

Puntarenas volvía a jugar en el Lito Pérez tras una sanción de dos partidos lejos de su cancha, donde jugó en Nicoya y en el estadio Ernesto Rohrmoser. Su último partido ahí fue el 15 de abril ante Saprissa.