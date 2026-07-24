José Giacone: "Lo que no me gustó se lo voy a decir a mis jugadores, no a la prensa"

El técnico de Herediano, José Giacone, analizó el empate 1-1 frente a Puntarenas FC en el partido inaugural del Apertura 2026.

Estos fueron los temas más destacados que tocó Giacone en la conferencia:

Análisis: Llevamos el peso del partido, buscamos por todos los medios y nos faltó contundencia. Llegamos por afuera con centros, por el centro con algún remate de media distancia al palo, etc, nos faltó contundencia. Fue un partido que lamentamos no haber ganado.

Qué no le gustó: Lo que no me gustó se lo voy a decir a mis jugadores, no se lo voy a decir a la prensa.

Sin excusas: No pongo ninguna excusa, no me gustan las excusas, los que están se entregaron al máximo, no pudimos concretar algunas jugadas. Quedan cosas por mejorar, nos queda el sin sabor de no obtener los tres puntos. Veo la intensidad, el carácter del equipo ante la adversidad.

Marcel Hernández: Está volviendo no hizo pretemporada como los demás, le está poniendo mucha voluntad de su parte para volver, entrenando por aparte y con el grupo. Es un jugador que nos ha dado mucho, esperamos que retome el mejor nivel. Pudo estar falto de ritmo, pero pivoteó bien, se movió bien, en el corto plazo va a volver a marcar.

Ataque: El equipo atacó bien, fue dominante, nos faltó la contundencia.

Estilo de juego: El aporte de los jóvenes es importantes, sabemos la regla que hay, el trabajo que hacen Yendrick Ruiz y entrenadores de divisiones menores hace que tengamos jugadores con buen nivel.