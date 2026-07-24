Volvió el torneo: Herediano tuvo que conformarse con un empate
Puntarenas FC le sacó un punto al campeón en su casa.
Volvió el campeonato nacional, sí... con todas las particularidades que engloba el torneo y con un Herediano que se estrenaba como campeón nacional en el Carlos Alvarado, pero el equipo rojiamarillo no pasó del empate 1-1 ante Puntarenas fc.
El Team tuvo que conformarse con un empate ante un joven cuadro porteño, que le puso al partido velocidad y picardía.
Incluso, los chuchequeros se pusieron arriba en el marcador al 29', con un tanto de Dariel Castrillo tras un centro de Ismael Mairena, quien tiene 18 años.
Ese tanto hizo despertar a los florenses, que se fueron al frente y lograron el empate antes de irse al descanco.
Al 45+1', Santiago Vargas aprovechó un pase de Daryl Araya y remató de zurda de seguido para vencer al portero Adonis Pineda.
En el complemento, los campeones tuvieron más el balón, pero carecieron de pagada y se tuvieron que conformar con un 1-1 en el debut.
Los goles del partido