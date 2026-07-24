Volvió el torneo: Herediano tuvo que conformarse con un empate

Volvió el campeonato nacional, sí... con todas las particularidades que engloba el torneo y con un Herediano que se estrenaba como campeón nacional en el Carlos Alvarado, pero el equipo rojiamarillo no pasó del empate 1-1 ante Puntarenas fc.

El Team tuvo que conformarse con un empate ante un joven cuadro porteño, que le puso al partido velocidad y picardía.

Incluso, los chuchequeros se pusieron arriba en el marcador al 29', con un tanto de Dariel Castrillo tras un centro de Ismael Mairena, quien tiene 18 años.

Ese tanto hizo despertar a los florenses, que se fueron al frente y lograron el empate antes de irse al descanco.

Al 45+1', Santiago Vargas aprovechó un pase de Daryl Araya y remató de zurda de seguido para vencer al portero Adonis Pineda.

En el complemento, los campeones tuvieron más el balón, pero carecieron de pagada y se tuvieron que conformar con un 1-1 en el debut.

Los goles del partido