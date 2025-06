¿Joel Campbell interesa en Herediano? Jafet Soto habla sin rodeos

El atacante Joel Campbell tiene contrato con la Liga hasta 2026, aunque se conoce que podría tener la puerta de salida del club rojinegro muy pronto, pues su finiquito está muy avanzado.

Jafet Soto, presidente de Herediano, compartió este viernes en Teletica Deportes Radio, y se le consultó sobre un posible interés del Team en Joel.

—¿Llegará Joel Campbell a Herediano? ¿Hay espacio para más refurzos?

Siempre tenemos espacio ahorita para reforzar, se nos fue Tepa González, se nos fue Alonso Hernández, estamos buscando gente arriba, tal vez uno o dos y mientras haya una posibilidad y presupuesto para traerlo y si se ajusta a los números que nosotros tenemos, pues bienvenido, si no estamos fuertes para arrancar el campeonato con delanteros como Marcel (Hernández), Fran (Rodríguez), Joshua (Navarro), Jurguens (Montenegro), que llegaron esta temporada y estamos fuertes en ese departamento.

Con la llegada de los jugadores que se nos han ido sumando, tenemos un equipo con un poder ofensivo diferente, siento más fortaleza, más velocidad y el torneo pasado teníamos mucha velocidad por las bandas, mucha dinámica y picardía y ahora lo complementamos con mucha más fortaleza en el aspecto físico.

—Pero específicamente sobre Joel Campbell... ¿Hay interés?

El tema de Joel es un tema que no me toca hablar porque él tiene contrato con Alajuela por un año más, estaría cometiendo un error si digo que me interesa, porque él tiene contrato, podría decir que me interesa en diciembre o enero, pero ahorita no porque tiene más de seis meses de contrato.

Reglamentariamente, no es un jugador que no está en la línea del Herediano, porque el reglamento no lo permite, no tengo nada más que decir de Joel.



Joel Campbell y su paso por la Liga

El 8 de junio de 2023 Joel Campbell le rompió el corazón a más de un morado al estampar su firma por tres años con Alajuelense.

Según datos del sitio Transfermarkt, en su primer torneo como manudo, Joel disputó 19 partidos del torneo nacional, anotó 5 goles y brindó 2 asistencias. En Copa Centroamericana jugó 9 encuentros, 3 tantos y 1 asistencia.



Para el Clausura, Campbell estuvo en cancha en 25 compromisos, marcó en 8 ocasiones y brindó 4 pases a gol. Jugó 2 de Copa de Campeones de Concacaf y 1 de Torneo de Copa.



Después de su primer año de contrato con la Liga Joel se marcha por seis meses al Atlético Goianiense, club que desciende y debe regresar al Alajuelense.



Tras su regreso estuvo en la cancha en 13 partidos y marcó solo 1 gol. También disputó 1 partido de Torneo de Copa y anotó el gol del título; y participó en 2 compromisos de Copa de Campeones de Concacaf.



En cuanto a títulos, su palmarés como rojinegro es de 1 Copa Centroamericana y 2 Torneos de Copa.