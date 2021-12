Jeaustin Campos: "Vine aquí a ganar el campeonato"

El técnico de Herediano, Jeaustin Campos, afirmó que llegó al equipo para consagrarse campeón.

Por esas vueltas del destino el título lo disputará contra el Saprissa, equipo en el que está en los libros de historia como su entrenador más ganador.

"Siempre mi carrera va a estar ligada, como decía don Jorge Alarcón: 'nunca se nos va a quitar la etiqueta de donde nacimos'. Soy un profesional, vine aquí a ganar el campeonato con todo el respeto a nuestros rivales", afirmó Campos.

​Jeaustin enfatizó en que sacó muchas conclusiones de la serie frente a los morados, especialmente del primer juego de la semifinal y que terminó 3-0 en el Ricardo Saprissa.

El juego de vuelta de la serie se realizará este domingo a las 5 p. m. en el Colleya Fonseca, un estadio en el que el estratega afirma le ha ido bastante bien a su equipo.

"El club tiene su casa y está en su ciudad, eso pesa, pero siento que también es una cuestión de acostumbrarse. Nos ha ido bastante bien en el Colleya, hay un ambiente extraordinario", añadió.

Sobre la situación que se dio con Miguel Segura, el preparador de porteros del equipo, antes del segundo juego de la semifinal ante Saprissa, el estratega afirmó que la responsabilidad es de él por la toma de decisiones de quién juega.

​"Es mía la responsabilidad, es mía la decisión. No entiendo por qué a nivel de medios se hizo más de lo que pudo haber parecido. Ese día no jugaron otros", respondió Campos.

Específicamente de Segura externó que "yo no estaba en el camerino, de verdad, con toda la honestidad, no me di cuenta si pasó o no pasó algo".

El timonel afirmó que luego de caer ante los morados, Campos explicó que el equipo tuvo unos días de recuperación y posteriormente se pusieron a planear esta fase para disputar el título.

"Aprovechamos bastante estos días, independientemente de cuál era el rival. No sé si habrá algo negativo, hay áreas de mejora que podemos trabajar. Aquí es importante mantener un equilibrio entre emoción y razón", concluyó.