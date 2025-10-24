Jafet Soto: "Estamos en terapia intensiva, pero vamos teniendo buenos signos"
Los rojiamarillos enfrentan a Cartaginés este sábado a las 8 p. m.
El técnico de Herediano, Jafet Soto, enfrentará este sábado a las 8 p. m. a Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado.
Soto ofreció conferencia de prensa este viernes y esto fue lo más destacado que dijo.
Partido ante Cartaginés: Es un clásico, un partido duro, estamos preparados para recibir a un equipo que está luchando en dos frentes. Respetamos a Cartaginés y esperamos prepararnos para recibir al mejor Cartaginés.
Sanción: La de Liberia fue la anterior y fue perder el tiempo porque que lo multen por ₡105 mil por ofensas es una vergüenza, voy a llevar una propuesta al Comité Ejecutivo porque Jafet Soto tiene que hacer las cosas para que las hagan en contra.
Todas las cosas que he venido haciendo... Jafet Soto estaba inscrito en liga menor, y con ese carnet podía dirigir todo el año, eso ya no, la otra señora quitó eso y ahora solo cuatro partidos. Solo si Jafet Soto hace las cosas, cambian.
Es una vergüenza lo del castigo de 105 pesos, no porque fuera a Liberia, una gran institución, sino porque Liberia representa a esos aficionados. Ayer hubo desórdenes en la calle en Alajuela, en cualquier lado pueden pasar cosas.
Estamos en terapia intensiva, pero vamos teniendo buenos signos, esperamos que el equipo se comporte como tiene que comportarse con chamacos o sin chamacos.
Probabilidades de clasificar: Yo respeto a los profesionales en sus ramas, pero no tengo nada que decir, yo jugué fútbol y se decide en la cancha, tienen que pasar algunas cosas, pero las dice el fútbol. Las probabilidades, siempre hay...
Cambios en la alineación: En el partido de Liberia no teníamos centrales ni contenciones. Hubo cambios porque así lo sentimos y planificamos. Inventar no es parte de lo que me ha dado éxito. No inventé, puse lo que tenía.
Minutos Sub-21: Ya después de ver las conferencias de otros entrenadores, en otras instancias, voy a responder bonito... Yo tengo un equipo de 25 jugadores profesionales, tenemos seis o siete jugadores que han competido para acercarse más a Primera División. Hemos venido recuperando jugadores.
Cómo se siente Jafet Soto: Me siento súper bien, cuando decidí tomar esta situación (de técnico), primero tomé en cuenta cómo me sentía, súper tranquilo, siempre voy a estar agradecido con esta institución que nos hemos dado tanto. Mi carrera fue de casi 17 años y llevo casi 16 años con un periodo corto de no estar en el club, que me fui unos meses y luego volví. Me queda muy poquito para cumplir ciertas posiciones en el club y me siento muy bien.
Cómo va el proceso de nuevo entrenador: Hemos trabajado fuerte en eso con Gustavo Pérez, para buscar un perfil diferente a lo que estamos acostumbrados, hay que darle una serie de comodidades y condiciones a todo el cuerpo técnico que queremos traer para el próximo torneo.
Nuevo DT: Estamos valorando, hicimos una matriz y vemos qué perfil necesitamos, el nuevo técnico será extranjero, eso es una realidad, en eso estamos trabajando.
Afición: No han sido bonitas las conferencias y siempre le agradezco a la gente que viene, a la gente que estuvo en la final porque yo no le tengo nada que decir a la gente que no viene y solo habla por redes sociales, no les voy a enseñar cómo amar a este equipo.
Presidente de la Federación: Yo quiero seguir aportando al fútbol y lo voy a hacer donde yo crea y tenga el apoyo para hacerlo. Ahora me llevo la tarea de cómo 105 mil colones porque unas personas se juntan a ofender, es ridículo que por llegar tarde quede a criterio del celular, del reloj que tenga el comisario, queda a criterio de él si se llega tarde o no, todo eso hay que verlo.