Jafet Soto: "Cuando se toca fondo solo queda levantarse como ave fénix"

El Club Sport Herediano aprendió la lección de quedar eliminados ante el Real Estelí de Nicaragua por la Concacaf y este miércoles se lavó la cara con una tremenda goleada 4-1 como visitante a Limón FC.

El técnico rojiamarillo, Jafet Soto, aseguró que aquella derrota los dejó “golpeadísimos” y fue el principal combustible para el triunfo en el Ebal Rodríguez.

​“Yo he estado en la época más ganadora del club y también donde nos hemos llevado los golpes que la afición indudablemente no merece, creo que nos hemos disculpado por esa derrota que nos dolió mucho, pero el presente era Limón. Veníamos golpeados, sí, pero también hemos dado muchísimo y eso no quiere decir que la afición no se pueda enojar, eso es lo que es este equipo, que es como el ave fénix y ahora vamos para adelante”, mencionó Soto.

Además, destacó que el fútbol es “presente” y ante esto todos tienen las mismas condiciones de cara al título, aunque a su criterio, muchos ya están sacando al Team de los favoritos.

“Para mí el fútbol es presente y así va a ser siempre, uno no puede cambiar lo que ya pasó, este es el mismo Herediano con una plantilla extensa.

“Lo lindo de esto es que siempre nos dan por muertos y nos dan por menos y eso nos da una energía para lo que viene”, explicó Soto.

De momento el Herediano enfrentaría al Deportivo Saprissa en las semifinales, aunque el estratega no quiso referirse al tema.

“Solo pienso en Jicaral que está en una situación complicada. Tiene un super entrenador y está jugándose cosas, no puedo brincarme a Jicaral y nuestro objetivo es ganar todos los puntos posibles a partir de ahora”, concluyó.