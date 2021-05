Jafet Soto asegura que Saprissa puja por el manudo Leonel Moreira

Pese a que este torneo no ha estado tan participativo como en otros, Jafet Soto volvió a encender las semifinales al asegurar que Saprissa busca hacerse con los servicios del actual guardameta de Alajuelense, Leonel Moreira.

El gerente deportivo del Herediano aseveró que los morados están en la pelea por tener a Moreira, quien jugó en el pasado con los rojiamarillos y actualmente está en la Liga por parte del Pachuca de México, dueño de su ficha.

“Sí Saprissa está pujando por Moreira. No conozco más, ni del aspecto económico y yo no me meto porque a ambos equipos los respeto por igual, pero yo sé que Saprissa está compitiendo directamente con Leo”, mencionó Soto a Teletica Radio.

Según Jafet Soto, el Saprissa estaría interesado en Leonel Moreira y pujaría por fichar al guardameta de Alajuelense, que actualmente pertenece al Pachuca de México.#TeleticaRadio 📻 pic.twitter.com/rcMZH3jqQn — Teletica Radio (@TeleticaRadio) May 18, 2021

El gerente deportivo aseguró que el Pachuca busca finiquitar el contrato con Leo y eso pondría en puja a manudos y morados, pues de lo contrario se hace imposible que un club nacional pudiera llegar a competir con los aztecas.

“Nosotros no podemos económicamente competir ni siquiera cubrir el 50% del contrato del Pachuca. Yo hice el contrato, tengo la tabla de lo que va a ganar por esta temporada y meterse a competir con lo que va a ganar es imposible, no podemos competir”, añadió.

Las declaraciones del gerente del Herediano las dio previas al juego entre el Team y el Santos de Guápiles por las semifinales del Clausura 2021.

La otra llave la disputan Alajuelense ante Saprissa y que terminó con un saldo en el primer duelo de 4-3 a favor de los morados.